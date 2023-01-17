Южнокорейский Донгхэ хочет провести фестиваль российского краба

Тематические мероприятия, посвященные российскому крабу, собираются организовать в порту Донгхэ, через который в Южную Корею поставляются морепродукты.

Временем проведения фестиваля российского краба в южнокорейском Донгхэ может стать май, а местом — индустриальный парк Пукпхен, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт газеты «Канвон томин ильбо».

По данным издания, через порт Тонхэ в Южную Корею ежегодно поставляется до 87% живого российского краба-стригуна, оставшиеся 13% — через расположенный севернее порт Сокчхо. Затем этот краб направляется либо в столичную агломерацию, либо на рыбные рынки Пусана и других городов в провинциях Южная и Северная Кенсан.

Если говорить об объемах поставок, то они составляют около 15 тыс. тонн в год. В самой Корее добывается чуть более 2 тыс. тонн краба-стригуна с ноября по декабрь, поэтому южнокорейские потребители в основном лакомятся именно российским деликатесом.

Несмотря на то, что в Донгхэ с поставками российского краба связаны более 100 предприятий, и объемы поставок намного превышают внутреннее южнокорейское производство, своего фестиваля краба в городе пока нет. В то же время в расположенных южнее уездах Йондок и Ульчжин, а также в городе Самчхок ежегодно устраивают праздники, привлекающие большое внимание внутренних и зарубежных туристов. В этой связи в мэрии города Донгхэ и созрела идея проведения собственного фестиваля краба.

Время для мероприятия также выбрано неслучайно. В мае в Донгхэ ожидают визит мэра Владивостока вместе с целой экономической миссией, сообщает издание. Таким образом фестиваль краба пройдет одновременно с другими мероприятиями, посвященными развитию торговли и двусторонних отношений между городами.

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