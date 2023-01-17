Для плавания по Севморпути создадут цифровой навигатор

Утвержден порядок финансирования работ по разработке и запуску цифровой экосистемы Северного морского пути. Речь идет о создании «ледового навигатора», позволяющего с высокой точностью проложить безопасный маршрут, уточнили в правительстве.

Согласно постановлению правительства, в 2023–2024 гг. из федерального бюджета на эти цели будет выделена субсидия в размере 3,8 млрд рублей.

«Создание цифровой экосистемы включает установку бортовых автоматизированных информационно-измерительных комплексов на судах в акватории СМП, а также самолетах и вертолетах ледовой разведки. Предполагается, что благодаря данным таких комплексов удастся повысить точность оценки метеорологической и навигационной обстановки. Затем сформированный массив информации о погодных условиях, расположении судов и ледоколов, загруженности портов попадет на Единую платформу цифровых сервисов СМП, где с ним смогут работать зарегистрированные пользователи — грузоперевозчики, судовладельцы, капитаны судов и страховщики», — рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Создание цифровой экосистемы планируется завершить к середине 2025 г. Работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути».

Планируется, что на базе информационной платформы будут оказываться логистические услуги судоходным компаниям, использующим СМП. Речь идет в том числе об оформлении разрешений на проход судов, мониторинге, диспетчеризации, управлении работой флота, уточнили в пресс-службе.

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