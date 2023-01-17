Рыбоводные участки Краснодарского края выставили на торги

В Краснодарском крае на аукцион выставлены семь участков под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 16 февраля.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки расположены в Белоглинском, Новопокровском, Брюховецком, Каневском, Ленинградском и Кушевском районах.

Пять РВУ площадью от 11,17 до 99 га находятся на реках Большая Меклета, Калала, Незайманка и Мокрая Чубурка. Стартовая стоимость этих акваторий варьируется от 8,9 тыс. до 72,2 тыс. рублей.

Еще два РВУ расположены на балках Зубова и Куцая. Площадь участков —11,44 га и 23,46 га, начальные цены — 9,1 тыс. и 18,7 тыс. рублей соответственно.

Аукцион предполагается провести 22 февраля в Ростове-на-Дону. С победителями заключат договоры на 25лет.

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