У российских рыбаков прибавилось вопросов по экспорту

Зарубежные СМИ сообщают о невозможности для новых или переоборудованных российских судов получить номера для поставок рыбопродукции в Евросоюз. В Россельхознадзоре заявили, что речь о юридически оформленном запрете не идет, но проблема известна.

Публикация о проблемах с получением номеров для поставок рыбной продукции в ЕС вышла на портале Undercurrent News. В материале говорится о том, что с компании столкнулись с невозможностью зарегистрировать новый флот, в том числе построенный по программе инвестквот.

По словам представителя Еврокомиссии, ЕС не вводил запретов на импорт морепродуктов из РФ, и существует почти 700 российских рыбохозяйственных предприятий и рыболовных судов, которые могут направлять свою продукцию на рынок союза. Однако включение флота в этот список приостановлено, и Еврокомиссия больше не проверяет новые предприятия по запросу властей РФ, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию зарубежных СМИ.

В Россельхознадзоре подтвердили, что описанная ситуация продолжается с марта 2022 г. «Стоит отметить, что речь не идет о юридически утвержденном запрете на выдачу разрешений новым российским судам со стороны ЕС. Служба неоднократно обращалась к европейским коллегам по данному вопросу, однако до сих пор не получила никакой обратной связи», — заявили Fishnews в пресс-службе российского ведомства.

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