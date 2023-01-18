Рыбных экспортеров в Южную Корею прибавилось

Южнокорейские власти актуализировали список российских заводов и судов, которым разрешены поставки рыбы и рыбной продукции в республику. В перечень добавлено еще десять экспортеров.

Национальная служба управления качеством продуктов питания Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея утвердила обновленный список российских экспортеров. Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП). В документе перечислены рыбоперерабатывающие предприятия и суда, которые имеют право на поставки рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых субпродуктов.

Новый перечень, в который попало 943 экспортера — на 10 больше, чем в предыдущей версии, начнет действовать с 20 января. С текстом списка можно ознакомиться на сайте НЦБРП.

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