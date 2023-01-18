На Камчатке перед судом предстанут лососевые браконьеры

В Камчатском крае прокуратура Усть-Большерецкого района утвердила обвинение по делу о незаконной добыче тихоокеанских лососей. Ущерб, причиненный рыбным запасам, оценивают почти в 4,5 млн рублей.

Трем жителям села Анача инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов с применением самоходного транспортного плавающего средства, на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительном сговору, с причинением особо крупного ущерба).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, в июне обвиняемые на моторной и весельной лодках, используя сплавную сеть, нелегально добыли 211 лососей в реке Плотникова.

Уголовное дело направлено в Усть-Большерецкий районный суд для рассмотрения по существу.

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