«Краскино» изменит расписание на китайский Новый год

В Приморском крае автомобильный пункт пропуска «Краскино» на границе с КНР 21 января будет работать до 14:00 по владивостокскому времени. С 22 по 24 января — выходные дни. 25 января погранпереход возобновит работу в штатном режиме.

Распорядок работы пунктов пропусков на период традиционного Праздника весны определила китайская сторона.

В Приморье с 22 по 26 января пропуск через госграницу лиц и транспортных средств в АПП «Пограничный» (на китайской стороне «Суйфэньхэ»), «Полтавка» («Дуннин») и «Турий Рог» («Мишань») осуществляться не будет, сообщили Fishnews в пресс-службе Росгранстроя. Отмечено, что с 27 января эти погранпереходы вернутся к штатному режиму.

Железнодорожные пункты пропуска «Махалино» и «Пограничный» будут работать без выходных.

Росгранстрой рекомендует учитывать эту информацию при планировании пересечения российско-китайского участка госграницы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews