Рыбаки успешно начали год

К 18 января общий российский вылов водных биоресурсов составил 145,4 тыс. тонн. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Дальневосточном бассейне предприятия нарастили добычу на 19% — до 150 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По его данным, на промысле минтая освоено 111,1 тыс. тонн (+28 тыс. тонн). Вылов трески — 5,2 тыс. тонн — соответствует уровню 2022 г. Объем добычи тихоокеанской сельди составил 22,8 тыс. тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне выловили 13 тыс. тонн, в том числе 8,1 тыс. тонн трески и 4,2 тыс. тонн пикши.

В Западном бассейне рыбаки превысили уровень 2022 г. на 30%, освоив почти 4 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил 2,8 тыс. тонн (+0,8 тыс. тонн), балтийской сельди поймали 1,1 тыс. тонн (+0,1 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыли 1,7 тыс. тонн, 1,6 тыс. тонн из них пришлись на хамсу.

В Волжско-Каспийском бассейне уловы выросли на 10,5% к уровню прошлого года — до 1,8 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана суда РФ освоили в общей сложности 5,11 тыс. тонн.

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