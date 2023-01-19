Дело о крупной контрабанде артемии заслушают в Омской области

В Омской области транспортная полиция завершила расследование по делу о попытке вывоза почти 7 тонн цист артемии. Стоимость груза оценили более чем в 6 млн рублей.

Местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу России стратегически важных ресурсов, совершенное в крупном размере).

Полицейские установили, что в конце 2020 г. водитель грузового автомобиля с полуприцепом-рефрижератором попытался нелегально вывезти из страны партию артемии на стадии цист. Необходимых сопроводительных документов у мужчины не оказалось. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, после досмотра 233 мешка с ценным грузом изъяли и передали для проведения экспертизы.

Сумма ущерба, причиненного государству, составила более 6,37 млн рублей. Дело направили в Черлакский районный суд для рассмотрения по существу.

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