Мониторинг подтвердил безопасность районов промысла

Данные лабораторных исследований уловов водных биоресурсов, выполненных в 2022 г., говорят о ветеринарной безопасности районов промысла российских рыбаков по основным показателям, отметили в НЦБРП.

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) подвел итоги мониторинга ветеринарной безопасности районов промысла в 2022 г. на основе лабораторных исследований уловов водных биоресурсов. В течение прошлого года было выполнено более 60 тыс. лабораторных исследований проб рыбы и нерыбных объектов промысла, свыше 70% из них относились к уловам из Дальневосточного бассейна.

Образцы исследовались по химико-токсикологическим показателям безопасности — 74%, паразитологическим — 24% и по болезням рыб — менее 2%. Как сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРП, уровни содержания загрязняющих веществ в исследованных материалах в большинстве случаев не превышали предельно допустимых концентраций. Из загрязнителей чаще всего в пробах обнаруживался мышьяк — 64 случая. Напомним, в настоящее время отраслевым сообществом совместно с регулятором ведется работа по пересмотру нормирования мышьяка в рыбе и морепродуктах.

Паразитарное заражение чаще всего отмечалось в уловах из районов Дальневосточного бассейна — 1497 случаев. Тем не менее прогноз эпизоотической ситуации и ветеринарно-санитарного состояния районов добычи водных биоресурсов специалисты считают благоприятным.

«Отсутствие выявлений болезней водных биоресурсов на протяжении всего 2022 года свидетельствует о стабильности эпизоотической ситуации и благополучии среды обитания водных биоресурсов. В целом, в большинстве районов, добываемые водные биоресурсы соответствуют требованиям их безопасности в ветеринарном отношении по большинству исследуемых показателей», — отметили в НЦБРП.

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