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Существующие нормы по мышьяку в РФ мешают, в частности, добытчикам глубоководных крабов. Фото предоставлено РК «Восток-1»

Наука рекомендовала пересмотреть нормативы для мышьяка

Исследование научного центра Роспотребнадзора подтвердило необходимость утверждения единой методики для расчета содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах и актуальность раздельного нормирования его форм — органической и неорганической, отмечают в Рыбном союзе.

Специалисты Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения, подведомственного Роспотребнадзору, завершили работу по оценке риска при изменении нормирования мышьяка в рыбной продукции. Исследование проводилось по инициативе рабочей группы при Росрыболовстве и отраслевых объединений — Рыбного союза, Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

По итогам исследований ученые согласились с важностью разделения мышьяка на органическую и неорганическую формы при нормировании его содержания в рыбе и морепродуктах, рассказали Fishnews в пресс-службе Рыбного союза. Кроме того, подтвердилась необходимость изменения и унификации методики расчета мышьяка, чтобы предотвратить получение различных данных при тестировании одной и той же рыбной продукции.

Исследование также показало возможность введения дополнительного показателя безопасности. Предлагается в случае превышения максимального допустимого уровня в 5 мг/кг для общего мышьяка в рыбной продукции проводить дополнительный анализ на содержание неорганического мышьяка, допустимое значение для которого не более 0,1 мг/кг.

«Это большой шаг вперед, но пока рано говорить о масштабе последствий для отрасли, — прокомментировал выводы ученых председатель Рыбного союза Александр Панин. — Впереди еще много работы. Дальше мы будем готовить позицию для Минсельхоза, Минсельхоз направит материалы в Минэкономразвития, Минэкономразвития — в ЕЭК, а затем нужно будет убедить коллег по ЕАЭС в необходимости внесения изменений в нормирование».

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