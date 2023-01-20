Торги по участкам для любительской рыбалки на Сахалине и Курилах отменили

Отменен конкурс на пять участков для организации любительского рыболовства в Сахалинской области. Причина — в документации обнаружили «неполную информацию и неустранимые технические ошибки».

Соответствующее извещение опубликовано на сайте организатора торгов — Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. В СКТУ не смогли пояснить, будет ли позднее проведен новый конкурс на эти акватории.

Напомним, на торги выставлялись рыболовные участки, расположенные в районах устьев рек на территории Томаринского, Углегорского, Смирныховского и Северо-Курильского городских округов. Предполагалось, что конверты с предложениями будут вскрыты 9 февраля.

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