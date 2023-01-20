ПИНРО рассказал о ситуации с горбушей

В 2023 г. в реки Мурманской области зайдет больше горбуши, чем раньше, прогнозируют в Полярном филиале ВНИРО. Переселенный с Дальнего Востока вид — это ценный промысловый ресурс, а не бедствие для региона, считают специалисты ПИНРО.

Горбуша в водах северо-восточной Атлантики — вселенец, интродуцированный с Дальнего Востока в 1950-1960 гг. Целью планового вселения было максимально полное использование природных ресурсов региона и последующее регулярное получение уловов ценного пищевого объекта.

Биологическая особенность горбуши — очень быстрый рост. После вылупления из икры эта рыба около года проводит в реке, затем скатывается в море, растет и созревает там еще около года и возвращается в реку на нерест, после которого массово погибает. Поколения четных и нечетных лет нереста в природе не смешиваются, являясь отдельными популяциями. В реках Мурманской области успешно прижилась только рыба нечетной линии, сообщили Fishnews в пресс-службе ПИНРО.

В этом году в реках Кольского полуострова подходы горбуши и ее промысел будут проходить преимущественно с конца июня по конец августа. По оценкам филиала, в 2023 г. в реки Мурманской области зайдет больше горбуши, чем в предыдущие годы. Ученые ожидают, что увеличение захода от уровня 2021 г., когда было добыто 604 тонны горбуши, будет примерно двукратным. К промышленной добыче на 2023 г. назначено более 1200 тонн, будет вестись и ее любительский лов.

В пресс-службе отметили: в отечественных медиа все чаще появляются материалы с сюжетами ожидаемых катастрофических последствий от очередного подхода горбуши на нерест. Однако в ПИНРО не согласны с такими прогнозами.

Как для любого промыслового вида, численность и биомасса горбуши должны регулироваться величиной годового вылова. Научным обоснованием такой величины вылова занимаются ученые Полярного филиала. Позиция специалистов сводится к как можно более полному освоению этого ресурса всеми разрешенными орудиями лова.

Не секрет, что нынешнее состояние запасов атлантического лосося (семги) в реках Заполярья — критическое, обратили внимание в ПИНРО. По его данным, причины — недостаточно продуманная гидроэнергетика, многолетнее браконьерство, болезни и паразиты рыб (в том числе переносимые из реки в реку человеком). При таком положении дел неразумно судить о горбуше как о катастрофе для пресноводных водоемов, подчеркнули в пресс-службе филиала.

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