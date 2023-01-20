Новости
Горбуша попала в Заполярье благодаря плановому переселению с Дальнего Востока

ПИНРО рассказал о ситуации с горбушей

В 2023 г. в реки Мурманской области зайдет больше горбуши, чем раньше, прогнозируют в Полярном филиале ВНИРО. Переселенный с Дальнего Востока вид — это ценный промысловый ресурс, а не бедствие для региона, считают специалисты ПИНРО.

Горбуша в водах северо-восточной Атлантики — вселенец, интродуцированный с Дальнего Востока в 1950-1960 гг. Целью планового вселения было максимально полное использование природных ресурсов региона и последующее регулярное получение уловов ценного пищевого объекта.

Биологическая особенность горбуши — очень быстрый рост. После вылупления из икры эта рыба около года проводит в реке, затем скатывается в море, растет и созревает там еще около года и возвращается в реку на нерест, после которого массово погибает. Поколения четных и нечетных лет нереста в природе не смешиваются, являясь отдельными популяциями. В реках Мурманской области успешно прижилась только рыба нечетной линии, сообщили Fishnews в пресс-службе ПИНРО.

В этом году в реках Кольского полуострова подходы горбуши и ее промысел будут проходить преимущественно с конца июня по конец августа. По оценкам филиала, в 2023 г. в реки Мурманской области зайдет больше горбуши, чем в предыдущие годы. Ученые ожидают, что увеличение захода от уровня 2021 г., когда было добыто 604 тонны горбуши, будет примерно двукратным. К промышленной добыче на 2023 г. назначено более 1200 тонн, будет вестись и ее любительский лов.

В пресс-службе отметили: в отечественных медиа все чаще появляются материалы с сюжетами ожидаемых катастрофических последствий от очередного подхода горбуши на нерест. Однако в ПИНРО не согласны с такими прогнозами.

Как для любого промыслового вида, численность и биомасса горбуши должны регулироваться величиной годового вылова. Научным обоснованием такой величины вылова занимаются ученые Полярного филиала. Позиция специалистов сводится к как можно более полному освоению этого ресурса всеми разрешенными орудиями лова.

Не секрет, что нынешнее состояние запасов атлантического лосося (семги) в реках Заполярья — критическое, обратили внимание в ПИНРО. По его данным, причины — недостаточно продуманная гидроэнергетика, многолетнее браконьерство, болезни и паразиты рыб (в том числе переносимые из реки в реку человеком). При таком положении дел неразумно судить о горбуше как о катастрофе для пресноводных водоемов, подчеркнули в пресс-службе филиала.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: браконьерстводальний востокикралососьмурманск
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Eurasia: новый формат глобальных отраслевых выставок

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

Нужно не бояться обращаться к механизмам господдержки

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

Мы пошли по пути развития сервиса для рыбаков

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Лев БОЧАРОВ

Отраслевая наука должна работать на перспективу

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела логистики компании «Нерей» Максим РУДОЙ

Директор отдела логистики компании «Нерей»

Максим РУДОЙ

Мы прокладываем рыбе идеальный путь

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Повышение сбора за ВБР стало разочарованием для рыбаков

Все материалы

Крупным планом

Траулер на Дальнем Востоке

Решения дальнего действия

Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин

Рыбаков Севера готовят смолоду

Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

Оборудование RMPG успешно представили на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге

Корейское качество с российского берега

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.