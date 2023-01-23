Подачу отчетности для рыбаков в труднодоступных районах подстроят под практику

Минсельхоз представил проект изменений в правила рыболовства для Восточно-Сибирского бассейна. Предлагается изменить требования к срокам предоставления сведений о добыче водных биоресурсов.

Проект приказа о внесении изменений в правила рыболовства для Восточно-Сибирского бассейна размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Поправки касаются в том числе сроков предоставления отчетности о вылове.

По действующим правилам, в случае рыболовства с использованием судов, подающих ССД, отчетность подается не позднее 18-го и 3-го числа каждого месяца. Такую периодичность предложено распространить и на другие случае (сейчас сведения о вылове должны предоставляться раз в пятидневку).

Такие изменения отвечают объективной ситуации, отмечено в сводном отчете к проекту. «Большинство рыболовных участков в Республике Саха (Якутия) находятся в труднодоступных районах, связь с которыми ограничена и определяется техническими возможностями пользователей, осуществляющих рыболовство. Аналогичная ситуация наблюдается в районах Магаданской области, Чукотского автономного округа, северных районах Амурской области и Хабаровского края, расположенных в зоне действия правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Представляется целесообразным установить возможность подачи отчетности по добыче (вылову) водных биоресурсов с периодичностью два раза в месяц — на 18 и 3 число каждого месяца», — говорится в сопроводительных материалах.

Предусмотрены также и другие изменения, в том числе в сфере любительской рыбалки и традиционного промысла.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews