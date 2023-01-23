Аквафермерам Сибири помогут увеличить «урожаи»

В Новосибирской области за 2022 г. промышленный вылов и выращивание товарной рыбы в совокупности превысили 14,2 тыс. тонн (уровень 2021 г. — 12,3 тыс. тонн). Ожидается, что показатели улучшатся еще сильнее благодаря новой субсидии.

В 2022 г. промышленный вылов в регионе, по предварительным данным, составил 12 672 тонны, «урожаи» выращенной товарной рыбы — 1 565 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко отметил позитивную тенденцию по объемам зарыбления водоемов: этот показатель достиг 64,2 млн штук рыбопосадочного материала — на 4,3 миллиона больше, чем годом ранее.

Чиновник напомнил, что ранее поддержка из областного бюджета предоставлялась рыбохозяйственным организациям при приобретении технических средств, оборудования и посадочного материала — регион компенсировал 50% затрат.

С 2023 г. в региональной госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» предусмотрено еще одно направление поддержки. Это возмещение 50% стоимости приобретенных кормов, комбикормов и кормовых добавок для выращивания аквакультурной (товарной) рыбы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews