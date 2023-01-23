За озера Тюменской области поторгуются рыбоводы

В Тюменской области на аукцион выставили 16 озерных участков для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 22 февраля.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены на озерах в Нижнетавдинском, Уватском, Казанском, Вагайском, Ярковском, Тюменском, Ишимском, Викуловском, Бердюжском районах и Заводоуковском городском округе.

Площадь РВУ — от 2,5 га до 630 га. Начальная цена лотов — от 2 тыс. до 504 тыс. рублей. Торги предполагается провести 2 марта в Тюмени. Участки предоставляются на 25 лет.

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