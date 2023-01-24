Речному «населению» Ярославской области помогают продышаться

На реке Сить в Ярославской области установили аэратор для предотвращения рыбных заморов. Эту практику планируется распространить на другие водные объекты региона.

Причиной предзаморных и заморных явлений в области стало образование толстого слоя льда из-за раннего ледостава и многоснежной зимы. В условиях нехватки кислорода рыба становится малоактивной и легкодоступной для браконьеров. Мониторингом ситуации занимается рыбоохрана.

Так, на русле реки Сить в Брейтовском районе установили искусственный аэратор. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства, это позволят насытить кислородом значительную часть акватории, в том числе ниже по течению.

Прорабатывается возможность распространения такой практики и на другие районы Ярославской области. Отмечено, что мероприятия по оказанию помощи рыбе проводятся совместно с неравнодушной общественностью.

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