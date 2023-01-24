Промысловое предприятие на Алтае обокрали собственные сотрудники

В Алтайском крае четверо сотрудников рыбопромыслового предприятия попались с поличным на хищении более 360 кг уловов. Расследование уголовного дела завершено.

Инцидент произошел в городе Камень-на-Оби. Отработав смену на ночном промысле, двое водителей-мотористов рыболовецких катеров и двое рыбаков похитили часть улова, сообщили Fishnews в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

На причале 10 мешков с украденной рыбой перегрузили в багажники автомобилей. Полицейские насчитали в мешках 373 экземпляра леща и 9 экземпляров язя. Сумма ущерба предприятию превысила 23 тыс. рублей.

Фигурантов обвиняют в краже чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору (статье 158 УК РФ).

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