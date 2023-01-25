Дальневосточная рыба разъехалась по регионам

По итогам 2022 г. объемы поставок рыбной продукции c Камчатки и Чукотки в другие регионы России выросли почти на 2%. По данным Россельхознадзора, на материк отправилось более 370 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора отчиталось об увеличении в 2022 г. объемов перевозки продукции животного происхождения из Камчатского края и Чукотского автономного округа в другие регионы России. Прирост обеспечили предприятия рыбной отрасли, которые отгрузили получателям внутри страны 371,9 тыс. тонн рыбы и морепродуктов — на 6,4 тыс. тонн больше, чем в 2021 г.

Кроме того, с Камчатки и Чукотки в другие российские регионы было направлено 9,3 тыс. тонн рыбной муки, сообщили Fishnews в пресс-службе управления. Рыбные грузы в обязательном порядке проходят контроль на ветеринарно-санитарную безопасность, отметили в ведомстве.

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