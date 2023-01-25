На Колыме вынесут приговор лососевым браконьерам

В Магаданской области завершено расследование по делу о нелегальном вылове лососевых в Ольском районе. Сумма ущерба, по данным правоохранителей, составила почти 1 млн рублей.

Трем мужчинам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

В ходе расследования было установлено, что летом 2022 г. злоумышленники выловили 505 лососей в проходной день (когда добыча запрещена) в окрестностях поселка Армань. Как рассказали Fishnews в пресс-службе МВД России по Магаданской области, в браконьерский улов попало 480 горбуш, а также несколько экземпляров кеты, нерки и гольца. Рыбу изъяли вместе со ставными сетями и надувными лодками.

Отмечено, что мужчины признали вину и раскаялись в содеянном. Им избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Фигуранты добровольно внесли 60 тыс. рублей в счет погашения ущерба. На имущество рыболовов наложен арест.

Обвинительное заключение утверждено органами прокуратуры, уголовное дело направлено в суд.

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