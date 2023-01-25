Камчатка обновила постановление по местам выгрузки уловов «прибрежки»

Правительство Камчатского края внесло изменения в постановление по местам выгрузки уловов и продукции, полученных при прибрежном рыболовстве. Установлена форма уведомления пограничных органов.

Изменения внесены в постановление правительства Камчатского края от 12 декабря 2018 г. № 516-П. Документ разметило региональное министерство рыбного хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, указаны места, где может осуществляться выгрузка уловов «прибрежки», на береговой полосе Авачинской губы за пределами акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.

Также в приложении к постановлению приводится форма уведомления пограничных органов о местах выгрузки.

Напомним, что согласно федеральному законодательству при работе в режиме «прибрежки» уловы водных биоресурсов и продукция, произведенная из таких уловов на судах, должны выгружаться только в живом, свежем и охлажденном виде.

Определяют на своей территории места выгрузки органы госвласти прибрежных регионов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews