Права на добычу ценных рыб Таймыра разыграют на аукционе

Доли квот ценных видов рыб во внутренних водных объектах Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края выставлены на торги. Заявки подаются до 28 февраля.

Аукцион по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот для промышленного освоения организует Енисейское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, всего предлагаются 28 лотов. Это лимиты пеляди, сига, чира, гольцов, омуля в озерах и реках бассейнов Енисея, Пясины, Хатанги.

Стартовые цены лотов — от 300 рублей до 41 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 23 марта в Дудинке. Часть долей закрепляется на 11 лет, остальные — на 15 лет.

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