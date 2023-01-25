Вобле и плотве готовят охранительные меры

Минсельхоз России представил проект приказа по мерам регулирования лова воблы и плотвы в Астраханской области на нынешний год. Предложенные ограничения касаются как промышленной добычи, так и любительской рыбалки.

Проект приказа по регулированию рыбалки в Астраханской области на 2023 г. опубликован на портале regulation.gov.ru, где предлагаются для обсуждения предложения по новым документам.

Меры планируется принять по двум объектам лова — вобле и плотве, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект предусматривает установление на нынешний год минимальных суточных объемов добычи воблы для промышленного освоения — не менее 200 кг. Речь идет о величине на судно или рыболовный участок.

Для рыбаков-любителей предложено определить суточную норму добычи воблы — 30 экземпляров. Кроме того, министерство считает необходимым запретить на нынешний год любительское рыболовство воблы в другие дни, кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья в период с 20 апреля по 10 мая.

Для промышленного лова воблы планируются также меры по периодам и орудиям добычи.

Проект приказа предусматривает запрет на промышленное рыболовство плотвы во всех водных объектах рыбохозяйственного значения Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов Астраханской области. Для рыбаков-любителей предлагается установить на 2023 г. суточную норму добычи в 30 штук.

В пояснительной записке к проекту говорится, что предложения подготовлены с учетом рекомендаций ученого совета ВНИРО.

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