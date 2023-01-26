Сахалинскому рыбинспектору вменяют покровительство браконьерам

На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора рыбоохраны, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, мужчина не препятствовал браконьерской деятельности, ущерб от которой оценили почти в 600 тыс. рублей.

Полицейские установили, что госинспектор рыбоохраны по Долинскому району использовал свое служебное положение и позволял группе лиц осуществлять незаконный вылов лососей на реке Найба.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, задокументированы два эпизода противоправной деятельности фигуранта. Также отмечено, что мужчина возвращал браконьерам изъятые орудия лова за денежное вознаграждение.

Всего возбуждено и расследовано три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ, которые были соединены в одно производство. Уголовное дело рассмотрит суд.

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