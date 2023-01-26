Рыбные запасы щедро восполняли в минувшем году

В 2022 г. Главрыбвод перевыполнил план по выпуску водных биоресурсов в рамках государственного задания. В дикую природу отправили 1 млрд 963 млн 540 тыс. личинок и молоди, в том числе ценных осетровых (без учета нерестово-выростных хозяйств).

Государственное задание выполнено более чем на 102%, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения. Отмечено, что молодь вырастили на 106 рыбоводных заводах и хозяйствах, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.

Годовой план по госзаданию перевыполнили Азово-Донской (118,6%), Северный (111,8%), Северо-Восточный (107,6%), Терско-Каспийский (106,3%), Каспийский (102%), Верхневолжский (101,6%), Амурский (101,5%) и Сахалинский (105,4%) филиалы Главрыбвода.

Остальные 20 филиалов выполнили государственное задание на 100%, подчеркнули в пресс-службе.

Отдельное направление работы Главрыбвода — восстановление запасов ценных осетровых видов рыб. Госзадание по их выпуску выполнено на 127% — 40,54 млн штук.

Осетровыми видами рыб занимаются десять филиалов организации, большая часть из них также перевыполнила годовой план. Это Байкальский (173,2%), Нижневолжский (163,3%), Каспийский (136,6%), Амурский (114%), Азово-Донской (106,6%), Азово-Черноморский (101,3%) и Верхневолжский (101%) филиалы.

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