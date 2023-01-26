Оленеводам хотят обеспечить доступ к рыбе через особый статус

Ввести в законодательство статус «кочевник» предложил президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков. Предполагается, что это обеспечит доступ кочующих оленеводов к биоресурсам.

Вопросы господдержки коренных народов обсуждались на встрече министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и Григория Ледкова, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития. В качестве одной из мер господдержки глава Ассоциации КМНС России предложил закрепить в законодательстве статус «кочевник».

«Ни в одной стране мира не осталось кочевников, тогда как в России сохранился традиционный уклад кочующих оленеводов. Закрепление статуса кочевника позволит ввести государственные меры поддержки, которых сейчас не хватает, а также обеспечит доступ к биоресурсам. По сути, сегодня кочевники не могут законно заниматься традиционными промыслами — рыбачить, охотиться, — потому что все участки распределены и закреплены за получателями лицензий. А кочевники-оленеводы не имеют регистрации по месту своего кочевья», — заявил Григорий Ледков.

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