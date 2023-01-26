Озера бассейнов Лены и Вилюя подготовили под аквафермы

В Республике Саха (Якутия) шесть озерных участков выставили на аукцион. Заявки от претендентов принимаются до 28 февраля.

Организует торги Восточно-Сибирское теруправаление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, три рыбоводных участка расположены в бассейне реки Вилюй в Вилюйском районе. Три остальных — в бассейне Лены на территории Намского района и города Якутска.

Площадь РВУ — от 2,6 до 225 га, стартовые цены лотов — от 2,1 тыс. до 180 тыс. рублей. На всех участках одинаковый видовой состав объектов пастбищной аквакультуры: муксун, пелядь, чир, ряпушка, карась, щука.

Торги предполагается провести 22 марта в Якутске. Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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