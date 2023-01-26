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Специалисты ИнБЮМ займутся лечением тихоокеанских устриц. Фото пресс-службы института

Молодые ученые намерены спасти устриц от сверлящей губки

В Институте биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН исследуют влияние сверлящей губки Черного моря на иммунную систему тихоокеанских устриц. Планируется, что разработки молодых ученых помогут бороться с этим вредителем на марифермах.

Специалистам лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ИнБЮМ выделят грант для реализации проекта. Ожидается, что результаты работ позволят установить причины повышенной восприимчивости зараженных моллюсков к микробной инвазии, а также создать фундаментальную основу для рационального использования ресурсов и снижения финансовых потерь на марикультурных фермах, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Опасность для тихоокеанских устриц представляет сверлящая губка пиона (Pione vastifica), которая массово встречается на раковинах этих моллюсков, культивируемых в Крыму и Севастополе.

«Пионы поражают раковину моллюска, постепенно просверливая в ней отверстия, что приводит к гибели возрастных представителей за счет полной перфорации раковины. Молодые устрицы в результате инвазии не гибнут, но повреждения наружной поверхности раковин приводит к ухудшению их товарного вида. Сверлящие губки представляют собой серьезную проблему для марикультурных хозяйств черноморского побережья России, поскольку пораженные экземпляры изымаются из товарооборота», — рассказала руководитель проекта, научный сотрудник лаборатории Екатерина Кладченко.

В институте отмечают нехватку фундаментальных знаний по влиянию инвазии сверлящих губок на моллюсков. При этом актуальным направлением для исследований является разработка технологий лечения зараженных устриц.

Один из перспективных способов лечения — содержание «пациентов» в условиях низкой солености в течение 8-16 часов. Однако такой метод может также подавлять иммунитет устриц. Поэтому нужно учитывать не только скорость выздоровления моллюсков, но и влияние на них солености, а также время, необходимое для восстановления.

«В ходе реализации проекта мы с коллегами впервые проведем исследования по влиянию Pione vastifica на показатели неспецифического клеточного иммунитета тихоокеанской устрицы. Мы оценим антиоксидантный статус мантии зараженных моллюсков. Кроме этого, в финальной части эксперимента мы определим диапазон колебаний солености, приводящий к гибели сверлящей губки и не оказывающий выраженного негативного эффекта на тихоокеанскую устрицу», — обрисовала спектр работ исполнитель проекта, младший научный сотрудник лаборатории Мария Подольская.

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  • Специалисты ИнБЮМ займутся лечением тихоокеанских устриц. Фото пресс-службы института
  • Раковина устрицы, поврежденная сверлящей губкой. Фото пресс-службы института
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