Специалисты разберутся в проблематике глазури

Ученые ВНИРО начали эксперимент по установлению погрешностей определения массовой доли глазури в продукции из водных биоресурсов. Результаты работы должны помочь разобраться с вопросами измерений.

Модификация механизмов определения допустимого содержания глазури в мороженой пищевой рыбопродукции — актуальная проблема, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Как отмечают ученые, показатель определяется в соответствии с правилами ГОСТ, которые предусматривают применение нескольких способов удаления глазури с поверхности мороженой пищевой рыбной продукции. Практика показывает, что полученные результаты имеют большие расхождения при определении разными методами — вплоть до обнаружения до 10% глазури в продукции, которая вообще не подвергалась глазированию, обратили внимание в институте.

В этом году ученые ВНИРО приступили к экспериментальным работам по установлению погрешностей определения массовой доли глазури. Первый этап — отработка методов технологического анализа продукции из беспозвоночных (мидии, кальмары, осьминоги и др.).

«Конструктивное взаимодействие ВНИРО, специалистов Рыбного Союза и рыбопромышленных предприятий позволит решить проблему верификации количественного определения глазури на мороженой рыбной продукции и в дальнейшем внести изменения в ГОСТ 31339-2006 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и отбора проб» для увеличения точности результатов измерений», — рассказали в пресс-службе.

Эксперимент проводят под руководством главного научного сотрудника, доктора технических наук Елены Харенко. Она подчеркнула эффективность глазури как инструмента сохранения качества и безопасности рыбной продукции.

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