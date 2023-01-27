Внутренние водоемы Югры предоставляют под промысел

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре объявлен конкурс на 10 участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 1 марта — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует окружной департамент промышленности, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, по пять рыболовных участков (РЛУ) расположены на внутренних водоемах (озера, протоки, река Щекурья) в Ханты-Мансийском и Березовском районах.

Площадь акваторий — от 13 до 316 га. На участках можно ловить пелядь, сига, тугуна, чира, налима, щуку, язя, леща, судака, карася, окуня, плотву, ерша, ельца. При этом для каждого РЛУ список свой. Участки предоставляются на 15 лет.

При рассмотрении заявок будут учитываться предложенная плата (стартовые цены лотов — от 40 рублей до 1 тыс. рублей), а также освоение лимитов, среднесуточный объем производства рыбопродукции, средняя численность работников у претендента за последние четыре года.

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