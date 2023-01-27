Индикатором «выдержки» пластика в море могут стать водоросли

Ученые предлагают определять время нахождения пластика в воде при помощи зеленой водоросли фикопельтис. Она поможет выявить источник загрязнения и пути попадания пластмасс в море.

Над исследованием работали специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН совместно с коллегами из Морского гидрофизического института РАН и индийского Университета Аннамалай.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ, своеобразными «часами», способными показать время нахождения конкретного кусочка пластика в водах Черного моря, стала зеленая водоросль фикопельтис (Phycopeltis arundinacea). Также она позволяет определить скорость биообрастания полимерных отходов на разной глубине и в разные сезоны, обратили внимание в институте.

Метод основан на том, что любая твердая поверхность, оказавшись в воде, в кратчайшие сроки покрывается тонкой органической пленкой. К ней прикрепляются тысячи бактериальных клеток, которые за несколько дней могут сформировать сложно структурированные биопленки, а также другие живые организмы (водоросли, простейшие, черви и прочие). Главная проблема биообрастания заключается в том, что оно «маскирует» частички пластика и морские обитатели путают его с пищей.

Процесс «зарастания» зависит от большого количества условий. Исследователи отмечают, что судить о времени пребывания пластика в воде по общему количеству живого вещества на нем невозможно. Ученые предлагают подобрать один вид-индикатор, который незамедлительно поселялся бы на поверхности и развивался бы одинаково хорошо и летом, и зимой.

«Задача определения «возраста» того пластика, который мы обнаруживаем в море, очень сложна, и пока не найдено ее решения. Наша изначальная идея как раз и заключалась в том, чтобы исследовать связь между продолжительностью пребывания пластика в море и степенью его биологического обрастания, и сделать это именно для нашего региона — прибрежных черноморских вод. Желто-коричневые дисковидные слоевища фикопельтиса иногда заметны даже невооруженным глазом и легко узнаваемы. Их структура, характер и степень распространения по поверхности фрагмента пластика, который исследователи достают из моря, могут дать информацию о том, как давно идет процесс колонизации», — рассказал первый автор статьи, руководитель отдела планктона ИнБЮМ, кандидат биологических наук Владимир Муханов.

В институте уточнили, что исследования в этой области будут продолжаться. Результаты работы опубликованы в одном из научных журналов.

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