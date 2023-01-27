Новости
Водоросли станут «хронометром» жизни пластика в море. Фото пресс-службы ИнБЮМ

Индикатором «выдержки» пластика в море могут стать водоросли

Ученые предлагают определять время нахождения пластика в воде при помощи зеленой водоросли фикопельтис. Она поможет выявить источник загрязнения и пути попадания пластмасс в море.

Над исследованием работали специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН совместно с коллегами из Морского гидрофизического института РАН и индийского Университета Аннамалай.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ, своеобразными «часами», способными показать время нахождения конкретного кусочка пластика в водах Черного моря, стала зеленая водоросль фикопельтис (Phycopeltis arundinacea). Также она позволяет определить скорость биообрастания полимерных отходов на разной глубине и в разные сезоны, обратили внимание в институте.

Метод основан на том, что любая твердая поверхность, оказавшись в воде, в кратчайшие сроки покрывается тонкой органической пленкой. К ней прикрепляются тысячи бактериальных клеток, которые за несколько дней могут сформировать сложно структурированные биопленки, а также другие живые организмы (водоросли, простейшие, черви и прочие). Главная проблема биообрастания заключается в том, что оно «маскирует» частички пластика и морские обитатели путают его с пищей.

Процесс «зарастания» зависит от большого количества условий. Исследователи отмечают, что судить о времени пребывания пластика в воде по общему количеству живого вещества на нем невозможно. Ученые предлагают подобрать один вид-индикатор, который незамедлительно поселялся бы на поверхности и развивался бы одинаково хорошо и летом, и зимой.

«Задача определения «возраста» того пластика, который мы обнаруживаем в море, очень сложна, и пока не найдено ее решения. Наша изначальная идея как раз и заключалась в том, чтобы исследовать связь между продолжительностью пребывания пластика в море и степенью его биологического обрастания, и сделать это именно для нашего региона — прибрежных черноморских вод. Желто-коричневые дисковидные слоевища фикопельтиса иногда заметны даже невооруженным глазом и легко узнаваемы. Их структура, характер и степень распространения по поверхности фрагмента пластика, который исследователи достают из моря, могут дать информацию о том, как давно идет процесс колонизации», — рассказал первый автор статьи, руководитель отдела планктона ИнБЮМ, кандидат биологических наук Владимир Муханов.

В институте уточнили, что исследования в этой области будут продолжаться. Результаты работы опубликованы в одном из научных журналов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Водоросли станут «хронометром» жизни пластика в море. Фото пресс-службы ИнБЮМ
  • Сейчас ученые подбирают один вид-индикатор, который одинаково хорошо развивается в разные сезоны. Фото пресс-службы ИнБЮМ
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Наши форум и выставка — для отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА. Фото Урала Гареева

    Председатель Законодательной думы Хабаровского края

    Ирина ЗИКУНОВА

    Важно беречь предпринимательский ресурс в регионах

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Seafood Expo Eurasia: новый формат глобальных отраслевых выставок

    Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

    Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

    Алексей СТЕПУРО

    Нужно не бояться обращаться к механизмам господдержки

    Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

    Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

    Владимир БУЗАНОВ

    Мы пошли по пути развития сервиса для рыбаков

    Все интервью

    Личное мнение

    Директор отдела логистики компании «Нерей» Максим РУДОЙ

    Директор отдела логистики компании «Нерей»

    Максим РУДОЙ

    Мы прокладываем рыбе идеальный путь

    Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Представитель ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Повышение сбора за ВБР стало разочарованием для рыбаков

    Все материалы

    Крупным планом

    Траулер на Дальнем Востоке

    Решения дальнего действия

    Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин

    Рыбаков Севера готовят смолоду

    Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

    Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

    Оборудование RMPG успешно представили на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге

    Корейское качество с российского берега

    События

    На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

    Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

    На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

    Добытчики краба выполняют стратегические задачи

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.