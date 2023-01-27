Россельхознадзор пообещал оперативно сообщать о решениях Китая

Китай продолжает снимать ограничения по взаимодействию с другими странами, введенные в связи с пандемией. Ряд решений принят по продукции холодовой цепи.

Торгпредство России в Китае 25 января опубликовало информацию о том, что все связанные с COVID-19 ограничения в порту Далянь отменены и импорт продукции теперь осуществляется в нормальном режиме, который действовал до начала эпидемии.

«В том числе продукцию холодовой цепи больше не требуется отправлять на временное хранение в строго определенные холодильные склады в «точках входа» в страну, также не нужны сертификаты о тестировании на нуклеиновые кислоты и дезинфекции при перевозке и реализации соответствующей продукции. Управление по контролю и регулированию рынка города Циндао тоже объявило об отмене правила «трех сертификатов» для продукции «холодовой цепи», — говорилось в сообщении торгпредства.

Ранее от Главного таможенного управления КНР поступило уведомление, что с 8 января 2023 г. Китай больше не будет осуществлять в пунктах пропуска направленные на профилактику и борьбу с коронавирусом отбор проб нуклеиновых кислот, тестирование и мониторинг импортной продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

«Да, у нас есть подтверждение от ГТУ КНР о том, что 100% тестирование отменено, однако, по всей вероятности, возможен выборочный мониторинг. У нас также имеются официальные разъяснения от компетентного ведомства Китая о том, что российским предприятиям и судам необходимо продолжать поддерживать надлежащий уровень безопасности и гигиены продуктов питания, экспортируемых в Китай. То есть продукция, поставляемая в эту страну, не может быть контаминирована вирусом COVID-19», — заявили в пресс-службе.

Приложение к «сертификатам здоровья» на экспортируемую рыбную продукцию, которые оформляются Россельхознадзором, не отменяются, отметили в российском ведомстве.

«Мы внимательно следим за ситуацией и при получении дополнительных разъяснений, оперативно проинформируем бизнес-сообщество», — заверили в Россельхознадзоре.

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