У Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства новый руководитель

Руководителем Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства стала Снежана Котюх. Ранее она возглавляла Охотское теруправление ведомства.

С 25 января по решению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова руководителем Западно-Балтийского территориального управления ФАР назначена Снежана Владимировна Котюх. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе теруправления.

Ранее Снежана Котюх занимала должность руководителя Охотского территориального управления Росрыболовства, то есть курировала работу ТУ федерального агентства в Магаданской области.

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