ФАС готовит новый приказ по корабельным сборам для дальневосточных портов

Федеральная антимонопольная служба представила проект приказа об установлении ставок корабельного сбора за услуги, оказываемые Администрацией морских портов Сахалина, Курил и Камчатки.

Проект приказа об утверждении ставок корабельного сбора за услуги Администрации морских портов Сахалина, Курил и Камчатки и о внесении изменений в приказы ФСТ и ФАС размещен на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новым документом планируется утвердить ставки корабельного сбора за услуги, оказываемые администрацией морских портов Сахалина, Курил и Камчатки в портах Корсаков, Пригородное, Холмск, Шахтерск, Невельск и Петропавловск-Камчатский.

При этом, согласно проекту, устанавливается, что ставки являются предельно максимальными.

Проект приказа — в прикрепленном файле.

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