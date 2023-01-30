Безопасность охотоморской путины усилят еще одним судном-спасателем

В Охотском море увеличивается концентрация рыболовных судов, а погодные условия, напротив, ухудшаются. Для усиления мер безопасности в район минтаевой экспедиции направляется второе ледокольное спасательное судно — «Суворовец».

ЛСС вышло 27 января из порта Владивосток, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно–спасательных работ Росрыболовства.

Особенностью этого рейса «Суворовца» станет размещенная на борту группа, которая будет контролировать выполнение членами экипажей рыболовных судов требований по безопасности мореплавания. Группа состоит из инспекторов территориального управления Росрыболовства и экспертов спасательного отряда. Непосредственно на промысле специалисты займутся выборочными риск-ориентированными проверками флота по чек-листам.

В ходе осмотра судна будет вестись фото- и видеофиксация выявленных замечаний и нарушений. По результатам проверки может быть принято решение об изъятии свидетельства по управлению безопасностью судна (СвУБ), что означает приостановление действия разрешения на вылов.

«Но это крайняя мера, которая будет применяться в случае выявления грубейших нарушений правил безопасности мореплавания судна, — отметили в Дальневосточном ЭО АСР. — К таким нарушениям можно отнести несоответствие размеров гидротермокостюмов, истекшие сроки поверки аврийно-спасательного имущества, а именно — на спасательные плоты, гидрокостюмы, дыхательные аппараты, противопожарное оборудование».

Напомним, на путине сейчас дежурит ЛСС «Справедливый». Он уже провел три аварийно-спасательные работы в районах промысла: снял с мели рыболовное судно, произвел две размотки винторулевой группы. Все работы выполнены своевременно, пострадавших нет, обратили внимание в пресс-службе.

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