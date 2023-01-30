В курортном районе Приморья приготовили участок под мариферму

Рыбоводный участок в Японском море у побережья Приморского края выставлен на электронный аукцион. Заявки принимаются до 26 февраля.

Торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок площадью 100 га расположен в заливе Петра Великого у входа в бухту Нарва (Хасанский район).

Торги предполагается провести 5 марта на электронной площадке «РТС-тендер». Стартовая цена лота — 965 тыс. рублей. Акватория предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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