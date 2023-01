«Население» арктических вод стало более пестрым

Разнообразие видов рыб в северных морях за последние три десятилетия увеличилось более чем на 60% из-за роста температуры воды. Это показало исследование, проведенное норвежскими и испанскими учеными.

Результаты проделанной работы опубликованы в ведущем американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences («Труды Национальной академии наук»), сообщает корреспондент Fishnews. Исследование называется «Три десятилетия увеличения биоразнообразия рыб в Северо-Восточной Атлантике и Северном Ледовитом океане».

Специалисты из норвежского Северного университета (Nord University) и испанского Института океанологии (ICM-CSIC) проанализировали 20 670 научных тралений, выполненных в период между 1994 и 2020 гг. на акватории от Северного моря до Северного Ледовитого океана. В 1994 г. в тралениях в Норвежском и Баренцевом морях в среднем попадалось 8 видов рыб. Однако к 2020 г. этот показатель стал превышать 13 видов, то есть вырос на 66% к уровню 1994 г., приводит данные «Радио Канада» в рубрике Eye on the Arctic.

Отмечено, что 23 арктических вида стали встречаться реже, а 71 теплолюбивый вид — все чаще. В общей сложности за время наблюдений было зафиксировано 193 вида морских обитателей.

Ведущий автор исследования из Северного университета Сеск Гордо-Виласека обратил внимание, что также зафиксировано увеличение разнообразия (хоть и менее значительное) в прилегающих акваториях.

Таким образом, снижение численности одних арктических видов с лихвой компенсировалось появлением новых теплолюбивых видов при одновременном приспособлении части «коренных» к новым условиям. Это привело к эффекту обогащения арктической и субарктической фауны в результате повышения температуры воды, заключают специалисты двух стран.

По их мнению, происходящие изменения приводят к перестройке функционирования морских экосистем и должны учитываться при планировании создания морских охраняемых территорий и в управлении промыслом. Коллектив исследователей намерен продолжить наблюдения за придонными зонами арктических и субарктических морей.

Fishnews