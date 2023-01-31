Послабления для строек в водоохранной зоне хотят ввести еще на год

Планируется продлить на год действие исключений, когда строительство, реконструкция объектов капстроительства не требует согласования с Росрыболовством.

Напомним, перечень случаев, когда при постройке, реконструкции объектов капитального строительства не требуется согласование Росрыболовства, был утвержден летом прошлого года. Документ действовал с 3 августа до 1 января 2023 г.

Теперь планируется ввести такие же меры до начала 2024 г. — соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru. Как сообщает корреспондент Fishnews, список идентичен предыдущему.

В частности, в перечне строительство, реконструкция объектов социнфраструктуры, жилых, садовых домов, хозяйственных построек в водоохранной зоне, если проектная документация не является объектом государственной экологической экспертизы. Как и прежде, особые условия не распространяются на случаи, при которых строительство, реконструкция негативно влияют на водные биоресурсы и среду их обитания.

«Принятие проекта постановления позволить продолжить работу по реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в том числе при осуществлении градостроительной деятельности», — отмечено в пояснительной записке.

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