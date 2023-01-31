Инвесторов приглашают за квотами

Росрыболовство объявило очередной этап заявительной кампании по распределению инвестиционных квот. Объемы предлагаются под строительство флота — причем как на Дальневосточном бассейне, так и в районе действия межправительственных договоренностей с Норвегией.

Уведомление о заявочной кампании по программе инвестиционных квот опубликовано на сайте ГИС «Торги». Это уже 11-й этап сбора заявок, говорится в документации.

Росрыболовство будет принимать заявления о закреплении и предоставлении инвестквоты с 1 марта по 30 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

Объемы предлагаются с учетом остатков по итогам ранее проведенных заявительных кампаний. Это доли квот добычи минтая, сельди, трески, камбал, терпуга, командорского кальмара, наваги, макруруса, палтусов в Дальневосточном бассейне, а также трески и пикши в районе действия межправсоглашений с Норвегией.

Право на добычу на Дальнем Востоке планируется предоставить в том числе под строительство крупнотоннажных судов.

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