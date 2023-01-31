Государство обновило перечень мер поддержки традиционного промысла

Правительство подкорректировало программу господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике. Изменения касаются и «рыбной» части.

Соответствующее распоряжение правительства РФ — от 26 января 2023 г. № 159 — опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, программа поддержки была принята в апреле 2021 г.

Из нововведений, затрагивающих рыболовство, предусмотрена корректировка перечня мест традиционного проживания и видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России.

Поясняется, что в отношении Республики Саха (Якутия) в этом списке места проживания установлены на уровне конкретных сел, что ущемляет права КМНС при переезде на другое место жительства даже в пределах одного района. Тогда как в большинстве субъектов России подобный перечень установлен на уровне муниципальных районов и городских округов. Необходимо установить единые критерии для всех регионов и на основе этих критериев скорректировать перечень. Срок выполнения задачи — 2022-2024 гг.

Также в новой редакции программы изменился пункт о материально-техническом оснащении морского зверобойного промысла представителей КМНС. Ранее господдержка предусматривала субсидирование части затрат на приобретение и модернизацию оборудования для глубокой переработки продукции морского зверобойного промысла. Теперь предполагается «развитие производственных мощностей территориально-соседских общин, ведущих морской зверобойной промысел», и «приобретение плавсредств, автотракторной техники, внедорожных машин». На эти цели планируется в 2025 г. выделить 27 млн рублей из федерального бюджета и 2 млн рублей из бюджета Чукотского автономного округа.

Кроме того, новая редакция расширяет перечень специальностей, по которым представителям КМНС будут установлены дополнительные бюджетные места. Ранее из специальностей рыбной отрасли были предусмотрены «судомеханик» и «обработчик рыбы», теперь к ним добавятся «судоводитель — помощник механика маломерного судна» и «рыбак прибрежного лова», сообщает корреспондент Fishnews. Срок выполнения — 2021-2024 гг.

Нововведением стал и пункт о реализации краткосрочных образовательных программ по ряду специальностей, включая «судоводитель — помощник механика маломерного судна», «механик маломерного судна», «обработчик рыбы и морепродуктов». Срок выполнения — 2021-2024 гг.

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