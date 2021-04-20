Коренным народам Арктики будут субсидировать переработку уловов

Правительство утвердило программу господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктической зоне РФ. Предусмотрены в том числе меры по стимулированию добычи и переработки водных биоресурсов.

Программа утверждена распоряжением правительства РФ от 15 апреля 2021 г. № 978. Документ включает шесть основных направлений. В частности, предусмотрен комплекс мероприятий по развитию промышленной и технологической инфраструктуры, сообщает корреспондент Fishnews. В том числе предполагается субсидировать часть затрат субъектам малого и среднего бизнеса «с участием лиц, относящихся к коренным малочисленным народам» на приобретение и модернизацию оборудования для глубокой переработки продукции морского зверобойного промысла и рыболовства.

Также субъектам малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственным товаропроизводителям (осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность) с участием лиц из числа КМНС предполагается выделять субсидии «на модернизацию или создание современной материально-технической базы для осуществления добычи и переработки водных биологических ресурсов».

Другое направление предусматривает продвижение продукции традиционной хозяйственной деятельности на российском и международном рынках. В частности, малочисленным народам будет оказано содействие в подготовке маркетинговых материалов и проведении выставок. Также для них предусмотрена образовательная поддержка по вопросам сертификации и лицензирования продукции, выстраивания логистики. Предполагается, что часть затрат, связанных с экспортом, производителям возместит государство.

В программе уделено внимание кадровым вопросам и образованию. Планируется установить дополнительные бюджетные места в образовательных организациях, открывающие новые направления подготовки для ведения традиционной хозяйственной деятельности КМНС. В том числе «Докер», «Судомеханик», «Обработчик рыбы».

Остальные направления – развитие туристской индустрии; популяризация предпринимательства; модернизация объектов локальной генерации и расширение использования возобновляемых источников энергии.

«В целом реализация программы поможет улучшить благосостояние коренных народов, снизить уровень безработицы, увеличить объем производства продукции традиционной хозяйственной деятельности и повысить туристическую привлекательность Арктики», - отметили в пресс-службе кабмина.

Минвостокразвития должно разработать подробный план мероприятий по реализации программы и представить его в правительство в ближайшие три месяца.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews