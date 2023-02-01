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В Приморском крае, в частности, продолжаются споры вокруг ООПТ в бухте Новгородской

Регионам предлагают дать больше полномочий по своим ООПТ

В Госдуму внесли законопроект о праве субъектов Федерации самим упразднять особо охраняемые природные территории регионального значения или менять их границы. Предусматривается, что такие решения нужно будет согласовывать с профильным федеральным органом исполнительной власти.

Проект поправок в статью 2 федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» внес депутат Виктор Пинский. Предлагается прописать, что упразднение ООПТ регионального значения, а также изменение их границ, осуществляется в порядке, установленном законом субъекта Федерации. При этом потребуется согласование с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно законопроекту, такое решение может быть принято в трех случаях. Первый — когда из состава ООПТ нужно исключить земельные участки и водные объекты, необходимые для реализации национальных целей и стратегических задач, а также значимых проектов в области социально-экономического развития РФ. Второй случай — необходимость исключения из состава ООПТ земельных участков и водных объектов для строительства и реконструкции линейных объектов — при отсутствии альтернативных решений. Наконец, ООПТ предлагается уменьшать или упразднять при утрате природоохранной ценности этих территорий.

Предусматривается, что руководство региона должно направить проект соответствующего решения в федеральный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Он, в свою очередь, в месячный срок должен согласовать или не согласовать эти документы.

В пояснительной записке отмечено, что отдельные природные комплексы и объекты со временем могут претерпевать существенные изменения или вовсе утрачивать свою ценность в результате гибели под воздействием окружающей среды (пожаров, наводнений, селей, оползней и других природных явлений).

В пример приводится Приморский край, где создано 218 ООПТ регионального значения, но инвентаризация показала, что некоторые охраняемые объекты фактически утратили особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

«Отсутствие на федеральном уровне законодательно установленного механизма упразднения фактически утративших свой статус особо охраняемых природных территорий не позволяет актуализировать систему особо охраняемых природных территорий края исходя из реального состояния объектов природы, даже несмотря на урегулирование данного вопроса в законодательстве субъектов Российской Федерации», — отмечает автор законопроекта.

В качестве основной причины указано отсутствие в федеральном законодательстве норм, наделяющих соответствующими полномочиями регионы. Планируется, что предлагаемые поправки устранят этот пробел.

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