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Приморский парламент разрешил региону менять и упразднять свои ООПТ. Фото пресс-службы краевого заксобрания

Приморье сможет менять и упразднять свои ООПТ

Законодательное собрание Приморья приняло поправки по изменению границ или упразднению особо охраняемых природных территорий краевого значения. Такими полномочиями будет наделена администрация региона.

Соответствующие поправки в региональный закон «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края» заксобрание приняло во втором и третьем чтениях. Изменять границы или упразднять ООПТ можно будет, например, если расположенные там природные комплексы и объекты утратили особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение либо были полностью разрушены из-за природного или антропогенного воздействия.

До этого инициатива активно обсуждалась экспертами-экологами, активистами общественных природоохранных организаций, представителями прокуратуры и профильных департаментов края. В результате первоначальная редакция документа была существенно изменена.

В частности, текст был дополнен нормами о том, что ООПТ, которые возможно восстановить, не подлежат упразднению. При этом депутаты обязали уполномоченные органы принимать меры по восстановлению таких территорий. В законе также прописан перечень документов, на основании которых будет возможна ликвидация. Решение будет приниматься после заключения специальной межведомственной комиссии. В ее состав войдут представители региональной исполнительной и законодательной власти, территориальных единиц федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также научно-исследовательских и иных, в том числе общественных, организаций. При этом уполномоченный орган обязан будет выяснить мнение населения.

«Работая над поправками, мы промониторили законодательство других субъектов Федерации и судебную практику, - рассказала Fishnews начальник правового управления ЗС ПК Ирина Володина. - Когда в других регионах пересматривают категорию, изменяют границы или упраздняют ООПТ, то экологи обращаются в суды, если усматривают в этом нарушения. И суды проверяют, имелись ли законные основания для подобных действий. Мы подготовили поправки с учетом судебной практики, сделав процедуру максимально прозрачной».

Закон вступит в силу 1 ноября. По информации краевого заксобрания, сейчас в Приморье насчитывается 217 ООПТ регионального значения, в том числе 206 памятников природы.

Напомним, что в акваториях некоторых из них расположены участки под марикультуру. Например, в Хасанском районе, где из-за статуса вод работа некоторых хозяйств оказалась парализованной. Разбирательства по этому вопросу длились с 2017 г., и лишь недавно проблему удалось решить в пользу аквафермеров.

Fishnews

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