Большой набор квот выставили на мартовские торги

Росрыболовство планирует в марте провести двухдневный аукцион по продаже долей квот для промышленного лова в Дальневосточном бассейне. На торги выставлены 38 лотов: предлагаются права на добычу рыб и морепродуктов.

С 1 февраля стартует прием заявок на участие в аукционе для промысла водных биоресурсов. Извещение и аукционная документация опубликованы на сайте организатора торгов — Федерального агентства по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews.

Процедуру продажи планируется проводить в два этапа — 15 и 16 марта. В первый день покупателям будут предлагаться доли квот добычи трески в различных промысловых районах — Южно- и Северо-Курильской зонах, Западно-Камчатской и Петропавловско-Командорской подзонах, подзоне Приморье; минтая в Западно-Сахалинской и Петропавловско-Командорской подзонах; камбал в Западно-Камчатской, Петропавловско-Командорской, Северо-Охотоморской подзонах; терпугов Южно-Курильской зоны и Петропавловско-Командорской подзоны. 15 марта также планируется продать 100% долю квоты волосатого четырехугольного краба в Восточно-Сахалинской подзоне (ранее этот объект не осваивался, отметили в пресс-службе Росрыболовства) и долю квоты 0,056% краба-стригуна красного в подзоне Приморье.

Во второй день продолжатся торги по терпугам Петропавловско-Командорской подзоны. Также планируется распределить доли квот на вылов сельди Западно-Камчатской и Западно-Сахалинской подзон, макрурусов Западно-Беринговоморской и Северо-Курильской зон; палтусов Южно- и Северо-Курильской зон, Западно-Беринговоморской зоны, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской и Петропавловско-Командорской подзон; северной креветки Западно-Сахалинской и Камчатско-Курильской подзон; трубачей Западно-Сахалинской подзоны; морских гребешков Восточно-Сахалинской подзоны.

Прием заявок на участие завершится 7 марта. Сами торги будут проходить в Москве.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews