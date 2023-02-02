Основные принципы — заранее: Магаданская область готовится к лососевой путине

В Магаданской области стартовало обсуждение стратегии организации лососевого промысла на 2023 г. По общему мнению, стратегия должна отразить базовые принципы организации путины. А более четкие временные рамки лова должны определяться уже с учетом реальной обстановки, отметили в профильном департаменте.

В правительстве Магаданской области рассмотрели подготовленный региональной наукой проект Стратегии промысла тихоокеанских лососей и гольцов (виды рода Salvelinus) в регионе в 2023 г.

Документ презентовал руководитель Магаданского филиала ВНИРО Евгений Метелёв. В совещании участвовали представители регионального департамента рыбного хозяйства, теруправления Росрыболовства, Охотского филиала Главрыбвода, погрануправления, областной ассоциации коренных народов Севера, отраслевых рыбопромышленных ассоциаций, организаторы любительского лова.

Как отметил глава МагаданНИРО, цель стратегии — достичь максимально возможных уловов за счет рационального промысла, обеспечивающего пропуск на нерест производителей лососей в оптимальных объемах. Стратегия предусматривает сроки и ограничения добычи. Указаны основные промысловые районы.

В основу предложенной версии специалисты заложили положения стратегий 2021-2022 гг. Как и ранее, акцент промысла сделан на залив Шелихова — это северо-восточная часть Ольского, Северо-Эвенский и Омсукчанского районов. Здесь прогнозируются большие подходы горбуши. В Тауйской губе к добыче рекомендовано только 20% от общего возможного вылова.

Участники совещания указали на необходимость более гибкого решения вопросов, касающихся сроков промысла и проходных дней. По общему мнению, стратегия должна отражать базовые принципы организации промысла, которыми и будет руководствоваться региональная комиссия по анадромным.

«Более четкие рамки промысла должны устанавливаться непосредственно в ходе путины в соответствии с реальной промысловой обстановкой. Также следует учесть и то, что на Тауйскую губу приходится 90% «социального» промысла — это традиционное и любительское рыболовство, а также поставки на «ярмарку выходного дня», — заявил руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин.

Представители областных ассоциаций и органов исполнительной власти готовят замечания и предложения в стратегию промысла, рассказали Fishnews в департаменте.

Руководитель филиала ВНИРО доложил, что рассмотрение стратегии с участием специалистов центрального аппарата Росрыболовства намечено уже 6 февраля. Также стратегию предложено обсудить с отраслевой общественностью 11 февраля на сессии МагаданНИРО. Окончательную редакцию стратегии необходимо скорректировать и согласовать для утверждения на Дальневосточном научно-промысловом совете весной.

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