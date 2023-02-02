CIFER пополнилась российскими предприятиями и судами

Главное таможенное управление КНР актуализировало список российских предприятий и судов, одобренных для поставок рыбо- и морепродукции в Китай. В систему CIFER добавили еще 27 объектов.

Список опубликовал Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Перерабатывающие суда:

«Находка», ООО «Фиш Экспо»;

«Алестар», ООО «Пасифик Краб»;

«Асино», ООО «Феникс»;

«Поронай», ООО «Камчатка краб»;

«Нордкап», ПАО «Мурманский траловый флот»;

«Узон», ООО «РК «Тихий океан»;

«Азимут», ЗАО «Арктиксервис»;

«Триумф», АО «РК «Восток-1»;

«Георгий Мещеряков», АО «Океанрыбфлот»;

«Юго-Восток-1», ООО «Поллукс»;

«Сарда», ООО Рыбокомбинат «Островной»;

«Бородино», АО «Дальрыба»;

«Хабаровск», ООО «Север».

«Эстер», АО «НПО «Атлантрыбфлот»;

«Иосиф Шмелькин», ООО «Морская звезда».

«Алестар», ООО «Пасифик Краб»;

«Асино», ООО «Феникс»;

«Поронай», ООО «Камчатка краб»;

«Нордкап», ПАО «Мурманский траловый флот»;

«Узон», ООО «РК «Тихий океан»;

«Азимут», ЗАО «Арктиксервис»;

«Триумф», АО «РК «Восток-1»;

«Георгий Мещеряков», АО «Океанрыбфлот»;

«Юго-Восток-1», ООО «Поллукс»;

«Сарда», ООО Рыбокомбинат «Островной»;

«Бородино», АО «Дальрыба»;

«Хабаровск», ООО «Север».

«Эстер», АО «НПО «Атлантрыбфлот»;

«Иосиф Шмелькин», ООО «Морская звезда».

Перерабатывающие предприятия:

ООО «Русак», Рыбоперерабатывающий завод «Ивашкинский»;

ООО Фирма «Жупанова»;

ООО «Хангар».

Холодильные склады:

ООО «Рефсервис Ванино»;

ООО «Хладокомбинат Хабаровский»;

ООО «Морской меридиан».

Транспортные суда:

«Пролив Лонга», ЗАО «Лайн Инвест»;

«Аркадия», ООО «Сахрыба-1»;

«Посьет», ООО «Метелица»;

«Меркурий», ООО «Метелица»;

«Сивуч», ООО «Севрыбфлот»;

Судно СПП-17, ООО «ТК «Купец-ДВ».

«В настоящее время 838 организаций из России имеют право вывоза рыбопродуктов в Китай», — заявили в Россельхознадзоре. Отмечено, что ведомство продолжит работу по расширению перечня.

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