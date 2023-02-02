CIFER пополнилась российскими предприятиями и судами
Главное таможенное управление КНР актуализировало список российских предприятий и судов, одобренных для поставок рыбо- и морепродукции в Китай. В систему CIFER добавили еще 27 объектов.
Список опубликовал Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.
Перерабатывающие суда:
«Находка», ООО «Фиш Экспо»;
«Алестар», ООО «Пасифик Краб»;
«Асино», ООО «Феникс»;
«Поронай», ООО «Камчатка краб»;
«Нордкап», ПАО «Мурманский траловый флот»;
«Узон», ООО «РК «Тихий океан»;
«Азимут», ЗАО «Арктиксервис»;
«Триумф», АО «РК «Восток-1»;
«Георгий Мещеряков», АО «Океанрыбфлот»;
«Юго-Восток-1», ООО «Поллукс»;
«Сарда», ООО Рыбокомбинат «Островной»;
«Бородино», АО «Дальрыба»;
«Хабаровск», ООО «Север».
«Эстер», АО «НПО «Атлантрыбфлот»;
«Иосиф Шмелькин», ООО «Морская звезда».
«Алестар», ООО «Пасифик Краб»;
«Асино», ООО «Феникс»;
«Поронай», ООО «Камчатка краб»;
«Нордкап», ПАО «Мурманский траловый флот»;
«Узон», ООО «РК «Тихий океан»;
«Азимут», ЗАО «Арктиксервис»;
«Триумф», АО «РК «Восток-1»;
«Георгий Мещеряков», АО «Океанрыбфлот»;
«Юго-Восток-1», ООО «Поллукс»;
«Сарда», ООО Рыбокомбинат «Островной»;
«Бородино», АО «Дальрыба»;
«Хабаровск», ООО «Север».
«Эстер», АО «НПО «Атлантрыбфлот»;
«Иосиф Шмелькин», ООО «Морская звезда».
Перерабатывающие предприятия:
ООО «Русак», Рыбоперерабатывающий завод «Ивашкинский»;
ООО Фирма «Жупанова»;
ООО «Хангар».
Холодильные склады:
ООО «Рефсервис Ванино»;
ООО «Хладокомбинат Хабаровский»;
ООО «Морской меридиан».
Транспортные суда:
«Пролив Лонга», ЗАО «Лайн Инвест»;
«Аркадия», ООО «Сахрыба-1»;
«Посьет», ООО «Метелица»;
«Меркурий», ООО «Метелица»;
«Сивуч», ООО «Севрыбфлот»;
Судно СПП-17, ООО «ТК «Купец-ДВ».
«В настоящее время 838 организаций из России имеют право вывоза рыбопродуктов в Китай», — заявили в Россельхознадзоре. Отмечено, что ведомство продолжит работу по расширению перечня.
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