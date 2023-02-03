В порядок электронной ветсертификации рыбы внесены изменения

ЦСМС предупредил об изменении алгоритма оформления ветеринарно-сопроводительных документов на основании судовых суточных донесений. Нововведение актуально для предприятий, использующих для промысла арендованные суда.

В схему оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на основании судовых суточных донесений с 3 февраля будут внесены изменения, рассказали в Центре системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) со ссылкой на информацию Россельхознадзора.

Новый алгоритм затронет, прежде всего, те предприятия, которые арендуют суда для промысла. При формировании ВСД в качестве владельца партии продукции и производителя будет указываться судовладелец, а не квотодержатель.

«Эта мера необходима, чтобы избежать трудностей при оформлении экспортных документов, которые возникают в связи с тем, что предприятие - производитель экспортируемой продукции должно быть внесено в реестр экспортеров компонента «Цербер», а также иметь разрешающий статус аттестации, в случае судов на экспорт аттестуется пара — судно и судовладелец», — сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Если вылов водных биоресурсов осуществляется на арендуемом судне, то в документе, подтверждающем происхождение, в компоненте «Меркурий» в качестве производителя экспортируемой партии продукции указывается арендатор судна.

«По этой причине было принято решение изменить алгоритм формирования ветеринарных сопроводительных документов на основании судовых суточных донесений. Обращаем внимание рыбаков, что нововведение может потребовать изменения процесса дальнейшего оформления ветеринарных документов, если судно находится в аренде», — предупредили в ЦСМС.

После формирования производственных ВСД на уловы водных биоресурсов на судовладельца потребуется оформить дополнительную транзакцию «смена владельца без перевозки», которая будет отражать переход собственности на уловы водных биоресурсов от судовладельца к арендатору судна.

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