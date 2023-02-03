Наука оценивает объемы любительской рыбалки в Алтайском крае

Исследования по оценке любительской рыбалки стартовали в Алтайском крае. Результаты работы ученых помогут в том числе готовить рекомендации для изменения правил рыболовства.

Сотрудники Алтайского филиала ВНИРО побывали с экспедиционным выездом на Оби в границах Шелаболихинского района, чтобы оценить ситуацию с любительской рыбалкой.

Ученые собрали материал по количественному и видовому составу уловов, взяли гидробиологические пробы.

Также с помощью системы подводного видеонаблюдения специалисты снимали места лова. Цель таких работ — собрать сведения о рельефе дна, наличия рыбы, ее количестве, видовому составу и пространственному распределению.

«Съемка зафиксировала наличие большого количества уклейки в верхнем слое воды. Уклейка является случайным вселенцем и относится к так называемым сорным рыбам, ее численность в уловах в русловой части реки Оби и в основных ее протоках за последние годы значительно выросла. Помимо уклейки в видовом составе уловов рыбаков-любителей встречались плотва, ерш, окунь и лещ», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Ежегодная оценка объемов любительского лова на Оби в Алтайском крае позволит проанализировать годовую динамику вылова с учетом гидрологических и метеорологических условий. Полученные результаты будут использованы для разработки рекомендаций по внесению изменений в правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна.

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