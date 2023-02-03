Низовья Амура почистят от «подводного флота»

В акватории порта Николаевска-на-Амуре из воды извлекут остатки двух затопленных судов. Работы будут проведены во исполнение судебных решений по искам природоохранного прокурора.

Заказчиком подъема выступает Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации о закупке, работы предстоит выполнить не позднее 20 ноября текущего года.

Основанием для подъема фрагментов судов стали два решения Николаевского-на-Амуре городского суда, вынесенные в феврале 2019 г. по искам Николаевского-на-Амуре межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц.

По итогам торгов подрядчиком определена компания «Морпорт» из Хабаровска. Стоимость работ — 2,86 млн рублей.

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