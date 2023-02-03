Озера Западной Сибири разыграют на торгах

В Томской области выставили на аукцион четыре озерных участка для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 6 марта.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, все рыбоводные участки расположены на территории Александровского района. Площадь РВУ — от 3 га до 111 га.

Стартовые цены лотов — от 2 тыс. до 89 тыс. рублей. Акватории предоставляются на 25 лет на условия совместного водопользования. Торги предполагается провести 21 марта в Новосибирске.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews